premium

’Bjorn was uitgemergeld, hij zag er niet uit’

59 min geleden Koen Nederhof

NARLIKUYU - De Turkse ober Gökhan was degene die op zondag 9 juli een ambulance regelde voor Bjorn Breukers. De jonge twintiger kreeg de Nederlander, die enige tijd in Turkije vermist was, uitgedroogd, gewond en doodop over de vloer van zijn terras in Narlikuyu, nabij Silifke.