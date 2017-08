premium

Toeriste fietst op snelweg na navigatiefout

46 min geleden

AMSTERDAM - Een Portugees sprekende toeriste is zondag al fietsend op de snelweg A10 bij Amsterdam-Zuid beland doordat ze de routeplanner op haar mobieltje verkeerd had ingesteld. In plaats van de route voor fietsers had de vrouw per ongeluk die voor auto's op haar telefoon ingesteld.