V. laat al jaren een spoor van ellende achter met zijn bedrijfjes. Hij laat mensen adverteren in bladen die nooit verschijnen en betaalt geen cent aan fotografen en administratief medewerkers.

’Ampie’ was het laatste jaar veelvuldig in het nieuws vanwege een ’glossy’ voor succesvolle advocaten. Strafpleiters betaalden honderden euro’s voor een vermelding in het blad, dat er nog steeds niet is. Inmiddels is door meerdere advocaten aangifte gedaan.

Achterstallig

In totaal moet V. nu 4900 euro aan achterstallig loon betalen aan oud-werkneemster Inge, die tussen augustus 2016 en februari 2017 voor zijn bedrijf Mediaspil werkte. Het vonnis dateert van twee augustus.

V. kwam bij de behandeling van de zaak op 26 juli niet opdagen.

De vrouw die om privacyredenen niet met haar achternaam vermeld wil worden, herinnert zich de enorme chaos bij V. en zijn gladde praatjes. „Hij verzon van alles. V. deed bijvoorbeeld voorkomen bij klanten dat hij voor de Kamer van Koophandel werkte of voor bladen waar hij niets mee te maken had. Na verloop van tijd kreeg ik huilende ex-medewerkers aan de telefoon die geen uitkering konden krijgen omdat V. ze nooit een loonstrook had gegeven.”

Inge schat dat er vele honderden gedupeerden zijn van de praktijken van Ampie. „Hij moet voor vele tonnen of misschien een miljoen euro mensen hebben opgelicht. Hij is enorm charmant en heeft vleiende, persoonlijke praatjes waardoor iedereen in zijn trucs trapt. Als je boos wordt en je geld vraagt, begint Ampie ineens met dreigen”.

Het programma Tros Opgelicht besteedt al jaren aandacht aan de frauduleuze praktijken van Bram V. De politie Amsterdam wil niets zeggen over het aantal aangiften tegen V. ’Ampie’ zelf heeft eerder laten weten aan De Telegraaf nergens op te willen reageren. De glossy voor succesvolle advocaten verschijnt naar zijn zeggen dit najaar.