Opties politie raken op

Dit weekend zette de politie Bjorn Breukers nog eens onder druk, toen de Nederlander een kijkje nam bij de speurtocht in de bergen. Een agent schreeuwde zelfs tegen hem om toch maar eens wat op te biechten, maar de 34-jarige Haaksbergenaar blijft bij zijn verhaal, dat hij geen idee heeft waar zijn plaatsgenoot is gebleven.

Vanuit Nederland worden Bjorn en zijn echtgenote Derya belaagd op sociale media. Hun Facebookpagina’s stroomden afgelopen weekend vol met reacties van mensen die twijfelen aan hun verklaringen en die hen bestoken met beschuldigingen. De alleszins reële optie dat Joey een ongeluk heeft gehad, gaat er bij hen niet in, zo lijkt het. Te midden van de stroom van tientallen boze reacties is slechts een enkel kritisch tegengeluid te lezen, van iemand die oproept „te stoppen met alle speculatieve beschuldigingen en het verdere politieonderzoek af te wachten.”

De vraag is echter wat de Turkse politie in dit stadium nog kan doen. Het busje waarmee het drietal naar Turkije reed, staat nog altijd bij het politiebureau in Silifke. Of het onderzoek in het gammele voertuig wat heeft opgeleverd, is niet geheel duidelijk, al gaf de hoofdcommissaris eerder al aan dat er geen sporen van drugs waren gevonden. Het aantal aanknopingspunten om op door te rechercheren begint zo langzamerhand op te drogen.

De uitgebreide zoektocht met honden leverde zaterdag niets op. De vermiste Haaksbergenaar Joey Hoffmann blijft zoek. Foto: Foto Telegraaf

„Het onderzoek gaat uiteraard verder. Maar de zoektocht in het gebied waar ze hebben gekampeerd en de berghelling is voorbij. Er is dusdanig gedetailleerd gezocht dat we zeker kunnen zijn dat daar geen lichaam ligt”, liet de hoofdcommissaris dit weekend weten. Daarmee loopt het spoor op de plek waar Joey voor het laatst is gezien dood.

Het drietal was in de bergen even buiten Silifke om land te bekijken van Alim Gürsoy. Bjorn, Derya en Joey kampeerden in het gebied in de nacht van 8 op 9 juli. Volgens de politie hebben Bjorn en Derya inmiddels verklaard dat zij die nacht onder invloed waren van amfetamine, oftewel speed. Tegen de rechter-commissaris zeiden ze dat ook Joey de drug had gebruikt. Joey werd die ochtend erna nog gezien door grondeigenaar Alim, daarna weten alleen Bjorn en Derya wat er is gebeurd. Zij verklaren dat ze gedrieën te voet op zoek waren gegaan naar water, omdat hun auto het had begeven. Na een paar uur gelopen te hebben, maakte Joey in zijn eentje rechtsomkeert. „Joey wilde terug, omdat het terrein te ruig werd”, vertelde Bjorn daarover aan De Telegraaf. „We zeiden nog dat hij niet moest gaan.” Enkele uren later belandde Bjorn gewond in het ziekenhuis, naar eigen zeggen omdat hij van een rots was gevallen. Wat er met Joey is gebeurd, blijft voorlopig een mysterie.