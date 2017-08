Mishandelde Andres overleden

Rodriguez lag al sinds begin juli in coma nadat hij slachtoffer was geworden in een spraakmakende mishandeling.

De Warnsvelder liep samen met een vriend bij een supermarkt in zijn woonplaats toen ineens een auto stopte en er twee mannen uit sprongen die - voor zover bekend zonder enige aanleiding - de aanval openden. De vriend wist te ontkomen, maar Rodriguez raakte meteen buiten bewustzijn. Sindsdien werd hij in coma gehouden. Zijn stiefvader heeft nu via Facebook gemeld dat Rodriguez is overleden.

Naar aanleiding van de mishandeling werd er vorige maand een stille tocht door Warnsveld gehouden. Ook werd er een crowdfundingsactie op touw gezet voor vliegtickets voor de oma en tante om naar Nederland te kunnen komen.

In deze zaak zijn intussen drie personen aangehouden. Het gaat om twee mannen van 25 en 36 jaar uit Zutphen en een 26-jarige vrouw uit Brummen. Alleen de 36-jarige Zutphenaar zit nog vast. Hij wordt door justitie als hoofdverdachte gezien.