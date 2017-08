Beachcleaners ruimen paraffine op van strand

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat rijden er maandag vier van dat soort tractoren met een zeef over het strand om de boel op te ruimen. Het gele goedje ligt nu vooral op het strand tussen Castricum en Petten.

Mogelijk duurt het opruimen nog tot eind van de week. Het spul spoelt steeds opnieuw aan. In het water ligt niet veel.

Het is nog onduidelijk waar de paraffine vandaan komt. Doorgaans is de scheepvaart verantwoordelijk. Het bestanddeel van ruwe olie is niet schadelijk voor mensen, maar je kan er wel ziek van worden als je het opeet. Hondenbezitters moeten hun dier goed in de gaten houden.