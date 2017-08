Rel binnen Loterijverlies over bedelbrief

In de brief wordt deelnemers uit naam van “Team Loterijverlies” gevraagd om een extra financiële bijdrage, voor het voeren van nieuwe kostbare juridische procedures tegen de Staatsloterij, terwijl die afgelopen voorjaar al een schikking heeft getroffen.

Hoewel de brief van de claimstichting afkomstig lijkt, is dit niet het geval. Het verzoek is gedaan door de BV Loterijverlies, een bedrijfje van Ferdy Roet, de man die vorig jaar samen met de Britse brievenbusfirma Breton Ltd door de rechter wegens wanbeheer werd afgezet als bestuurder van de claimstichting.

Ongenoegen

Bij de claimstichting is men op z’n zachtst gezegd niet blij met het rondsturen van de bedelbrief door Roet. “Het bestuur van Stichting Loterijverlies is niet bij dit besluit betrokken geweest, sterker nog, (…) het bestuur van de stichting was zelfs geheel onbekend met dit besluit”, meldt de afgelopen juni door de rechtbank Alkmaar benoemde Loterijverlies-bestuurder Guus Strörmann, die zelf ook een bedelbrief van Roet ontving. Zijn collega-bestuurder Paul Sins laat weten dat er inmiddels contact is met Roet over de actie. “Wij hebben de heer Roet ons ongenoegen geuit. Dit is niet de manier om samen te werken”, aldus Sins. Ferdy Roet zelf wilde maandagmiddag niet reageren.

Enkele deelnemers aan Loterijverlies zijn ook ontevreden over de bedelbrief. Zij hebben bij hun aanmelding namelijk al deelnamekosten betaald. "Volgens mij zijn ze helemaal al uitgeprocedeerd en nu komen ze toch nog een keer met nieuwe kosten. Het gaf mij een heel kwaad, onbetrouwbaar gevoel. Het voelt voor mij als een phishingmail", vertelde een anonieme deelnemer in RADAR Radio, afgelopen zaterdag.

Doorprocederen

Claimstichting Loterijverlies werd tien jaar geleden opgericht, toen bleek dat de Staatsloterij jarenlang onjuist reclame had gemaakt voor de winkansen van de loterij. De prijzen bleken namelijk ook op niet verkochte loten te kunnen vallen. Afgelopen mei kwam de loterij een schikking overeen met een andere claimstichting en werd er een gratis “bijzondere trekking” gehouden voor oud-deelnemers. Claimstichting Loterijverlies (dat ooit 15% van de schadeclaim hoopt te incasseren) ging niet akkoord met de schikking, en koos voor het doorprocederen voor een hogere schadeloosstelling. Desondanks besloten zo’n 65.000 deelnemers van Loterijverlies op het aanbod van de Staatsloterij in te gaan.