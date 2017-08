Onze verslaggever Niels Kalkman is bij de huldiging aanwezig. Zijn updates en foto's lees je onderaan dit bericht.

Voetbalster Kika van Es vertelt enthousiast: "Dit is echt niet te geloven, dat er zo veel mensen voor ons zijn gekomen!"

Rond 19.30 springen de Oranjeleeuwinnen vrolijk één voor één het podium op, luid toegejuicht door de fans. Onder hen emotionele meisjes die huilend naar hun idolen zwaaien.

Drukte

Niet alle oranjefans konden er vanavond bij zijn. Het park werd rond half zeven gesloten, omdat het te vol werd. "Er kan eigenlijk niemand meer bij. De rijen voor drankjes en eten zijn nu al zo lang dat je bijna geen zin meer hebt om er in te gaan staan", vertelde verslaggever Niels Kalkman, vlak voor bekend werd dat de poortjes dicht gingen. "Het is wél enorm gezellig. De sfeer is super goed."

Bezoekers klaagden wel over een gebrek aan drank en water. Dit door een tekort aan barren en te weinig plekken waar je aan water kan komen. Enkele fans zijn onwel geworden.

"Half uur wachten voor wat drinken en er wordt geen water uitgedeeld. Worden hier en daar wat mensen onwel", aldus onze verslaggever. Foto: De Telegraaf

Opvallend is het aantal vrouwen dat, veelal feestelijk uitgedost, op de huldiging is afgekomen. Het lijkt erop dat de meerderheid vrouw is, aldus onze verslaggever.

Planning

De Leeuwinnen komen na een eretocht over de Stadsbuitengracht aan bij het Lepelenburg. Duizenden mensen staan langs de kant om de Oranje Leeuwinnen toe te juichen. Verschillende artiesten traden hier van 17.00 tot 19.00 uur op om het feest luister bij te zetten. Tim Douwsma beklom het podium voor de presentatie.

De huldiging duurt tot 20.30 uur en wordt rechtstreeks op tv uitgezonden.

De organisatie twijfelde van tevoren al of er genoeg plek was voor alle fans. Daarom staan er op andere plekken in de stad, waaronder de Herenstraat, grote schermen. Dat blijkt nu geen overbodige luxe.

Fans uitgedost

Onder de fans veel vrouwen en meisjes die zelf ook voetballen. Er wordt gezongen en gedanst. "Dit maak je maar een keer mee", zegt een moeder tegen haar dochters.

Vier jonge vrouwen uit Zeeland werden maandagochtend al vroeg wakker. Dat terwijl ze zondag nog bij de finale in Enschede waren. Het viertal heeft alle voorbereidingen, wedstrijden en evenementen van Oranje meegemaakt. Ze zijn trots op ons nationale elftal. "We hebben hier lang naartoe geleefd en het was heel intens", aldus Sylvanne Karelse (20).

'Helden'

Het feest is een mooie afsluiter. Samen met haar vriendin en teamgenoot Judith Christiaanse (21) hoopt zij maandagavond op een mooie plek. "Je hebt Messi en Ronaldo. Maar onze helden hebben - ongeslagen - bewezen dat vrouwen kunnen voetballen. Als voetbalster voelt dat erg goed."

