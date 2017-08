In het park verzamelden zich ongeveer 12.000 mensen om de leeuwinnen toe te juichen. Mensen in bomen en op balkons hadden beter zicht. Een peuter in roze jurkje had geluk. Zij mocht op een speciaal podium staan, dat eigenlijk was bedoeld voor mindervaliden.

Niet alle fans waren afkomstig uit Nederland. Ook de Zweedse Berit Dunger (50) is een groot fan van het Oranje dameselftal. Samen met haar dochter reisde zij naar Nederland om de finale te zien en de huldiging mee te maken. „Het waren de twee mooiste dagen van mijn leven. Het kon niet beter”, vertelt de Zweedse. Trots toont ze foto’s van de boot met de kampioenen. „Wij zaten vooraan. Fantastisch.”

De negenjarige Senna, in oranje jurk, is samen met haar moeder, zusje (6) en oma naar de stad gekomen. „Wij hebben heel lang aan het water gewacht, maar toen zagen wij de voetbalsters van heel dichtbij voorbij varen. Dat was best cool.”

Vooral de grote mensenmassa maakte indruk op het meisje uit Utrecht. „Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien.” Toch heeft het EK Senna niet kunnen overtuigen. „Ik begin na de vakantie met hockey.”

Sommige fans lijken ook in de toekomst grote prestaties te verwachten van het elftal. Een opa en zoon lopen samen weg bij het podium. Het was leuk, concluderen ze. „Over een paar jaar weer.”