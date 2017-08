Dorpsbewoners kunnen zich de Nederlanders met hun volgepakte busje goed herinneren. „Er zaten zo veel spullen in, dat het mij verbaasde dat er ook nog drie mensen in pasten”, zegt Necmi Topal, een Duitse Turk die in de zomermaanden in Narliyuku vertoeft. Het gebied is beroemd om twee diepe kloven (Hemel en Hel) en een magnifiek uitzicht over de kuststrook.

Hij sprak de Nederlanders rond 8 juli, bezocht de plek waar zij kampeerden. Het echtpaar uit Haaksbergen wilde de grond naar zijn zeggen kopen vanwege de zuivere zeelucht. Björn had een nier afgestaan aan zijn zieke echtgenote Derya en op die plaats hadden zij volgens Topal de minste kans op de overdracht van ziektekiemen.

Ze zouden het stuk grond voor 58.000 Turkse lira (circa 14.000 euro) willen kopen van een lokale restauranteigenaar en deden zelfs een kleine aanbetaling.

Aarde omgewoeld

Maar die grond mag helemaal niet bebouwd worden, zegt Ali Gürsoy, die veel grond op en rond dat beschermde gebied bezit. Voor de plek die het echtpaar op het oog had, geldt volgens hem een bouwverbod vanwege de archeologische betekenis. De grond zit vol met oudheidkundige kostbaarheden.

Een van de theorieën die wordt onderzocht, is volgens de politie of het echtpaar uit Haaksbergen daar opgravingen heeft gedaan. Er blijkt op veel plaatsen te zijn gezocht en de aarde is op meerdere plekken omgewoeld, maar door wie?