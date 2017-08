Het echtpaar hoefde na het gesprek niet op het bureau in Silifke te blijven, in tegenstelling tot vorige week. Toen zat het stel ruim twee dagen vast op het bureau.

De Turkse politie zet alles op alles om het onderzoek naar de vermissing van Joey Hoffmann tot een goed einde te brengen. „Denk niet dat wij het opgeven. Het onderzoek gaat door en we gaan weer zoeken in de bergen.” Maar nieuwe resultaten blijven al drie dagen uit.

Opvallend genoeg kwam de Turkse politie maandag terug op de eigen bewering dat er voldoende gezocht was op de berghelling waar de Nederlanders kampeerden. Daar werd Joey door getuigen en zijn kompanen voor het laatst gezien op 9 juli.

Nu, vier weken later, wil de Turkse politie opnieuw met honden het gebied ingaan.

De zaak van de vermissing van de Haakbergse Joey neemt mogelijk een nieuwe wending. De politie wil graag weten of Derya, Bjorn en Joey echt een huis wilden bouwen in het berggebied, of dat ze mogelijk een ander doel hadden. De plek waar zij, ondanks een bouwverbod, een stukje grond kochten, zit vol met waardevolle oude schatten uit de Romeinse tijd.

