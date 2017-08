Haatsjeik toch actief in Den Haag

„Elke vrijdagmiddag zien we mannen met opgerolde kleedjes onder de arm naar binnen gaan”, zegt een omwonende die anoniem wil blijven. „Ze komen lopend en zetten de auto uit het zicht. De imam is meerdere keren gespot. Hij rijdt in een oranje Toyota en groet iedereen die hij op straat tegenkomt. Dit strookt totaal niet met wat de burgemeester heeft beloofd: geen moskee in de Cillierstraat.”

Alleen bedrijfsmatige activiteiten

Eind vorig jaar liet oud-burgemeester Van Aartsen aan Qanitoen weten geen toestemming te geven voor een gebedshuis. Reden: in het erfpachtcontract staat dat er op de begane grond van de twee aangekochte panden alleen bedrijfsmatige activiteiten ontplooid mogen worden. Om in de gaten te kunnen houden wat zich in de panden afspeelt, liet Van Aartsen destijds een camera plaatsen.

’Stomverbaasd’

Dat de stichting desondanks een moskee wist te openen, is voor de buurt nauwelijks te geloven. „Ik ben stomverbaasd”, zegt omwonende Xandra Landwehr. „De burgemeester heeft blijkbaar zomaar iets lopen roepen. En ja, natuurlijk hebben zij een punt: in het verleden zat hier ook een stichting (Sakaleyn, red.) die mocht praktiseren. Wij vragen ons al jarenlang af welke regels er zijn voor religieuze stichtingen, maar de gemeente Den Haag blijft oorverdovend stil.”

Landwehr zegt op vrijdag 21 juli voor het eerst last te hebben gehad van de moskee. „We hoorden schreeuwend prediken in de ruimte die was bezet door tientallen jongens en mannen, die op de grond zaten. Toen ik de gemeente belde, kreeg ik vreemd genoeg het advies via de website melding te doen van woningoverlast.”

De lokale CDA-fractie schrikt van de activiteiten in Transvaal.

’Deze man is zeer ongewenst’

„Deze man en zijn stichting zijn zeer ongewenst in Den Haag en niet te vergeten ook heel omstreden in de Haagse moslimgemeenschap”, reageert fractievoorzitter Daniëlle Koster. „Ik vraag me dan ook af waarom hier nog niet tegen is opgetreden.”

De Stichting Qanitoen heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Een vertegenwoordiger van de stichting liet gisteren weten dat het pand ’een openbare gelegenheid is’ waar, ’zoals iedereen kan zien, ook mensen met opgerolde kleedjes komen’. „We zijn nog volop in de opbouwfase. Maar eigenlijk ga ik er niet meer over. Belt u maar terug”, aldus de woordvoerder, die later op de dag totaal niet meer reageert op telefoontjes.

De Syrische prediker Fawaz Jneid werd onder meer veroordeeld voor het afsluiten van illegale sharia-huwelijken.