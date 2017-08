Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wapen en munitie gestolen bij schietclub

46 min geleden

DEN BOSCH - Bij een schietvereniging aan de Poeldonkweg in Den Bosch is in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraak gepleegd. Daarbij werden een vuurwapen en munitie meegenomen.