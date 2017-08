Deskundigen uiten zorgen over opmars 'tripthee'

Op tientallen plekken in Nederland worden ayahuasca-weekenden georganiseerd, maar volgens sommige experts zijn een aantal 'zelfbenoemde sjamanen' niet in staat om adequaat te handelen als deelnemers in een bad trip belanden, meldt de Volkskrant.

De laatste jaren maakt ayahuasca, dat niet verslavend is, een opmars in de westerse wereld als tripmiddel dat spirituele en persoonlijke ontwikkeling zou stimuleren. Het middel is illegaal.

Kennisinstituut Trimbos maakt zich zorgen. 'Een ayahuascatrip kan psychische klachten ook verergeren', zegt Eva Ehrlich. Het gebruik van ayahuasca is net als andere tripmiddelen riskant voor mensen met aanleg voor psychose en schizofrenie, zegt Floor van Bakkum van Jellinek.