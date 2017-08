premium

Vliegen zonder piloot: stapt u in?

AMSTERDAM - Zij er na zelfrijdende auto's en treinen straks ook zelfvliegende vliegtuigen? Als de schijn niet bedriegt zullen in 2025 de eerste onbemande toetstellen al rondvliegen zonder piloot aan boord. Maar de grote vraag is of er passagiers zijn die durven in te stappen. Zou u het doen?