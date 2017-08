Omstreden kruidendokter Van de Moosdijk (91) overleden

Volgens Omroep Brabant sukkelde Van de Moosdijk al langere tijd met zijn gezondheid.

Van de Moosdijk begon na de Tweede Wereldoorlog een handel in geneeskrachtige kruiden, waarvan de verkoop als een trein liep. Na jaren klapte een ex-werknemer van zijn bedrijf uit de school in een televisieshow van Willem Duys. De geneeskrachtige kruiden zouden zakjes soepgroenten zijn die werden verkocht voor honderd gulden per stuk. Niet veel later werd Van de Moosdijk veroordeeld voor oplichting.

In 1972 overviel de kruidendokter samen met zijn broer een geldloper waarmee ze een miljoen gulden buitmaakten. Het duo werd veroordeeld maar de buit werd nooit teruggevonden. Later bleek dat hij het geld had verstopt in een stofzuiger van een familielid.