’Verdronken Syrische zwemmer was gewaarschuwd’

De jongen werd ’s middags drijvend uit het diepe zwembad gehaald. Hij werd onmiddellijk gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis in Nijmegen waar hij met de traumahelikopter naartoe was gebracht. De politie is bezig met een onderzoek en komt mogelijk later vandaag met de conclusie. Die kan inhouden dat er sprake is van een tragisch ongeval of dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld.

Extra aandacht

De zaak krijgt extra veel aandacht nadat badmeesters in Rhenen onlangs een werkstraf opgelegd kregen nadat een negenjarig Syrisch meisje na afloop van het schoolzwemmen verdronken bleek. „Maar die zaken zijn niet vergelijkbaar”, zegt Ambroz. „Deze jongen was gewaarschuwd en ook ouder.”

De Wisselslag wordt gerund door vrijwilligers. Gisteren waren er zo’n tweehonderd bezoekers toen het drama zich afspeelde. „Bij elk bad hebben we dan minimaal een gediplomeerd toezichthouder. Gisteren zelfs meer bij het betreffende bad. Als we twijfelen of iemand kan zwemmen laten we hem een testje doen waaruit blijkt of iemand voldoende zwemvaardig is. Bij deze jongen was al vastgesteld dat hij dat niet was. Daarop is hij weggestuurd. Maar je kunt natuurlijk niet een op een toezicht houden. Op enig moment is hij toch het diepe ingegaan. Toen is het misgegaan”, aldus Ambroz.