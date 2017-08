Nieuws overleden scouts ingeslagen als een bom

Kimberley Capelle (21) en begeleider Martijn Scheepers (28) kwamen om bij een auto-ongeluk in België. Daar waren ze op een kamp. In de auto zaten ook twee andere leden, van 19 en 20, die gewond raakten.

Lees ook: Twee Nederlanders komen om bij ongeval in België

De laatste twee zijn maandag uit het ziekenhuis ontslagen en zijn weer thuis. „Men had het zekere voor het onzekere genomen en de leden met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt Snelders.

Door bestuursleden van Scouting Alblasserdam is zij gevraagd de pers te woord te staan. „Hun focus ligt op het begeleiden van de groep, die vannacht weer veilig thuis is gekomen. Nu denken ze na over volgende stappen”, zegt Snelders. Bij het clubhuis van Scouting Alblasserdam hangen twee vlaggen halfstok.