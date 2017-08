Geen meldingen van Nederlanders in Bodrum

Reisorganisatie Corendon laat weten dat er geen reizigers van de maatschappij zijn getroffen. De beving vond dinsdagochtend plaats en had een kracht van 5.3 op de schaal van Richter.

Lees ook: Aardbeving treft Modrum opnieuw

Er verblijven op dit moment duizenden vakantiegangers via Corendon in Bodrum en omgeving. „Er zijn geen gasten van Corendon getroffen of door Corendon gecontracteerde hotels beschadigd.”

„Het ministerie houdt de situatie in en rond Bodrum nauwlettend in de gaten”, meldt een woordvoerder.

Vorige maand was er ook al een aardbeving tussen de Turkse kust van Bodrum en het Griekse eiland Kos. Toen had de beving een kracht van 6.7 en kwamen er twee toeristen om het leven.