Turkse politie geeft stel Breukers onderdak

Derya zag er een stuk beter uit dan vorige week, toen ze ruim twee dagen vast zat. Haar vuile kloffie was ingeruild voor een zwart jurkje. Bovendien waren de sporen van vermoeidheid uitgewist. De afgelopen dagen is het stel in Silifke gebleven. ,,De precieze locatie kan ik niet zeggen, maar het mag uiteraard niet te duur zijn. Vandaar dat de politie ons helpt.’’ Dat werd dinsdag door de hoofdcommissaris bevestigd.

Lees ook: ’Denk niet dat wij opgeven’

En: Terrein waar Haaksbergs stel wilde wonen ligt vol met oude schatten

’Het gaat goed’

Dinsdag rond vier uur plaatselijke tijd was het stel bij het bureau in de Turkse stad. Derya wachtte met hondje Bella voor het bureau, terwijl Bjorn bij de nabijgelegen supermarkt wat snoep haalde. Het gaat goed met haar, bevestigde ze na enig aarzelen. Als de verslaggever vraagt hoe Bella de hitte verteert, lacht ze verlegen.

’Formaliteiten duren lang’

Ze bevestigt dat ze helpen bij het onderzoek naar de vermissing en dat de afgelopen week zwaar is gevallen. Waarom ze weer op het bureau is? ,,Een formaliteit. Maar die duren bij de politie hier soms langer dan je verwacht.’’

Vorige week werd het stel woensdagavond vastgezet op het bureau in Silifke. Ze waren geen verdachten, maar mochten het bureau desondanks niet verlaten. Pas vrijdagavond laat maakte de rechter-commissaris een eind aan hun vasthouding. ,,Ik weet allemaal niet meer precies hoe dat is gelopen. De dagen gaan allemaal door elkaar’’, vertelde de 26-jarige vrouw uit Haaksbergen, terwijl ze een gebaar maakt dat die bewering ondersteunde.