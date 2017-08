Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Incident op Schiphol

23 min geleden Onze Redactie

SCHIPHOL - De hulpdiensten zijn vertrokken naar de Postduifweg op luchthaven Schiphol. Het is Grip 1 afgekondigd. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.