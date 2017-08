Volgens De Haan is het hoog tijd dat de ’eierstroom’ weer op gang komt. „De crisis duurt nu al twee weken. Pluimveehouders die meer stallen hebben weten nog steeds niet wat ze moeten doen als een stal besmet is met fipronil en de andere stallen niet. Toezichthouders zijn ook niet eenduidig. Het moet nu echt vlotter gaan.”

De NVWA en de LVP waren dinsdag op een door de gemeente Barneveld en landbouworganisatie LTO georganiseerde bijeenkomst voor pluimveehouders. Daar kwamen ongeveer driehonderd boeren op af. Onze verslaggever was er ook. Lees zijn tweets terug onderaan dit artikel.

Pluimveehouder Martijn van Veldhuizen uit Lunteren hoopte antwoord te krijgen op de voor veel getroffen boeren prangende vraag hoe zij hun stallen weer schoon kunnen krijgen. „Dat antwoord kwam nog niet, maar het is wel duidelijk geworden dat iedereen binnen de sector dag en nacht bezig is om de crisis te bezweren”, zei hij.

Volgens kippenboer Jacco Wisserhof uit Rhenen staat het water sommige collega’s al „boven de lippen.” „We moeten met zijn allen ons uiterste best doen om dit te boven te komen.” NVP-voorzitter De Haan bevestigde dinsdag dat sommige boeren aan de rand van een faillissement staan. LTO benadrukt dat er hard gewerkt moet worden aan de imagoschade die de Nederlandse eiersector heeft opgelopen. „We moeten zo snel mogelijk weer een onbesproken product leveren in binnen- en buitenland.”

Drie miljoen kippen in Barneveld

Barneveld is een top drie gemeente als het gaat om het aantal legkippen; er worden er ruim drie miljoen gehouden.

Het gifei-schandaal is na de vogelgriep in 2014 en 2016 een nieuw drama voor pluimveehouders. Veel van hen vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. De afgelopen weken werden er vanwege de besmetting met het middel al honderdduizenden kippen geruimd.

Woede

Daarnaast is er veel woede over de communicatie van de Voedsel- en Warenautoriteit. Die zou onduidelijk zijn geweest in de omvang van het schandaal waardoor consumenten eieren in de winkel links zouden laten liggen, zo blijkt ook uit de gesprekken tijdens de bijeenkomst.

De schade voor boeren loopt ondertussen op. Het kabinet overweegt een compensatie uit te keren, maar waar die uit zal bestaan, is nog niet bekend.

