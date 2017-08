Tijdens de zoektocht zette de politie onder andere speurhonden in. Het lichaam werd in het water bij het park aangetroffen.

De politie onderzoekt onder andere de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer. Delen van het park zijn afgezet.

Vermist

De 17-jarige Willem werd zaterdagavond voor het laatst in het Oostrandpark in Almere-Buiten gezien. Hij was toen met vrienden in de buurt van het Maurice Garinpad. Hij vertrok toen rond middernacht en sindsdien werd hij niet meer gezien.

Foto: Google Maps

Willem is maandag als vermist opgegeven en diezelfde dag is er met honden en een politiehelikopter naar de tiener gezocht.

De politie zocht dinsdag verder, ditmaal ook in het water in en rond het park. Daarbij troffen zij een lichaam aan.