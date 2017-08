premium

NVWA: dosis fipronil in koek ongevaarlijk

35 min geleden

UTRECHT - Het bestrijdingsmiddel fipronil is in zeer kleine concentraties aangetroffen in uiteenlopende producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise. Consumenten hoeven zich daar „geen enkele zorgen” over te maken, zei een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdagavond voor de camera van tv-programma Nieuwsuur. „Niet bij normaal gebruik en ook niet als je er iets meer van eet.”