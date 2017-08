Het koningspaar zal met de drie dochters de besloten begrafenis bijwonen. Media is gevraagd hun privacy te respecteren.

In een persbericht schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst:

“Hare Majesteit Koningin Máxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander delen met groot verdriet mede dat de heer Jorge Horacio Zorreguieta, de vader van Koningin Máxima, op 8 augustus 2017 in Buenos Aires op 89-jarige leeftijd is overleden. De heer Zorreguieta leed sinds lange tijd aan een vorm van non-Hodgkin lymfoom. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en hun dochters de Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane zijn daarbij aanwezig.”

Màxima in kliniek

Koningin Máxima, die in het weekeinde naar Argentinië was gekomen, is in de kliniek aanwezig. Dinsdagmorgen vroeg werd ze bij aankomst gefilmd door de Argentijnse televisiezender Todo Noticias. Toen was duidelijk dat zijn toestand ernstig was.

Afgelopen weekeinde was de koningin ook bij hem, totdat zij volgens de Argentijnse media weer naar het vliegveld vertrok. Nu bleek dat zij langer aan haar vaders ziekenhuisbed wilde blijven.

Jorge Zorreguieta, toenmalig koningin Beatrix en toenmalig prinses Màxima in oktober 2007, voorafgaand aan de doopplechtigheid van prinses Ariane in de Kloosterkerk in Den Haag. Foto: ANP

Jorge Zorreguieta had al een aantal jaren leukemie. In november 2014 werd hij in dezelfde kliniek, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie, opgenomen. Toen al werd voor zijn leven gevreesd en brachten media zelfs het bericht dat hij was overleden.

Zorreguieta herstelde echter en dit voorjaar was hij nog in staat naar Nederland te komen voor de festiviteiten rond de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander. Aansluitend ging hij ook met het koninklijk gezin, prinses Beatrix en zijn eigen kinderen naar Salzburg voor een korte vakantie.

Màxima was eind vorig jaar tweemaal in Argentinië. In oktober voor haar VN-werk en in december met haar gezin om de kerstdagen met haar ouders en familie door te brengen in Villa La Angostura en omgeving.