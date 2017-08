UMC Utrecht heeft primeur biologische hartklep

,,Deze klep is een doorbraak voor de chirurgische behandeling van hartklepafwijkingen, met name voor mensen met een actieve levensstijl'', zegt hartchirurg Willem Suyker, die de operatie heeft uitgevoerd.

De hartklep is gemaakt van weefsel van een rund. Het is bewerkt met een nieuwe conserveringsmethode, waardoor de klep langer meegaat en de kans op vervolgoperaties wordt verminderd. Ook hoeft de patiënt geen bloedverdunners te slikken, wat vooral gunstig is voor jonge vrouwelijke patiënten die zwanger willen worden.

De ontvanger van de eerste biologische hartklep is de 26-jarige Kiki Bleeker, een fanatieke amazone die ambities heeft om binnen het Nederlands team dressuur te rijden.