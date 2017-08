Bjorn en Derya niet hele tijd samen

Bovendien blijkt nu volgens de Turkse politie dat Joey voor het laatst op 5 juli heeft gepind. Volgens de politie is Joey op 8 juli vermist geraakt en niet een dag later zoals eerder werd gemeld.

Bjorn en Derya waren op die dag naar eigen zeggen op weg vanaf hun bergachtige kampeerplaats naar beneden. Joey besloot halverwege om te keren, maar Bjorn en Derya liepen door omdat ze vreesden dat watergebrek hen teveel zou worden.

Volgens de hoofdcommissaris, die nu zelfs een whiteboard met een tijdlijn van de vermissingszaak in zijn kantoor heeft staan, is duidelijk dat de twee elkaar beneden bij een vierbaansweg kwijtraakten. Derya haalde water bij een hotel, terwijl Bjorn een stuk verderop wachtte. Hij viel flauw en stortte van het vijftien meter hoge, rotsachtige talud.

Taxi naar Tarsus

Derya kon haar man niet vinden en nam een taxi naar haar familie in Tarsus, zoals ze hadden afgesproken voor het geval ze elkaar zouden kwijt raken. Bjorn lag urenlang onderaan het talud voor hij naar boven wist te klauteren. Later meldde hij zich op het terras van ober Gökhan, die eerder in deze krant vertelde hoe slecht Bjorn eraan toe was. Na een dag voegde Derya zich bij Bjorn in het ziekenhuis. Joey was toen al een dag vermist.

Makelaar Sahin Igdir bevestigde dinsdag dat hij Bjorn en Derya al op 20 juni had meegenomen naar de kampeerplek, die hij verkocht namens grondeigenaar Alim. „Ze waren razend enthousiast. Ze wilden graag in die buurt wonen, in de natuur.” Er mocht dan wel niet gebouwd worden op de archeologische plaats, maar een houten gebouwtje zonder betonnen verankering kon wel verrijzen. Dat was ook het plan van de twee, zegt Igdir.

Contract lag klaar

Bjorn en Derya reisden terug, kochten een bus en spullen en vertrokken op 30 juni naar Turkije. Onderwijl legde Igdir het contract klaar. Het spul moest ongeveer 14.000 euro kosten. Het stel betaalde 700 euro aan, aldus Igdir. „Op 7 juli waren ze terug, met Joey. Maar het was laat, dus de officiële procedure kon toen niet geregeld worden. Ik belde Alim, zodat ze konden kamperen. Maandag zouden ze terug komen.” Maar ze kwamen pas op 14 juli, weer een vrijdag.

Die maandag zouden ze volgens Igdir tekenen, maar ze zagen er weer vanaf. „Toen was het voor mij mooi geweest”, zegt Igdir. De aanbetaling hebben ze niet teruggehaald.

