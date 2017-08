premium

Van het café is bijna niets meer over.

Café in Overlangel verwoest door brand

55 min geleden

OVERLANGEL - Een brand heeft op de vroege woensdagochtend het café PetjesBar in Overlangel (gemeente Oss) in de as gelegd. De brand brak rond 4.00 uur uit door nog onbekende oorzaak. Rond 08.30 uur was het sein 'brand meester' nog niet gegeven.