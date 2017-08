'Buit straatroof in Venlo bedroeg 100.000 euro'

Een parttime-uitzendkracht van de klantenservice van de Rabobank wordt ervan verdacht dossiers te hebben geraadpleegd van cliënten die een groot geldbedrag in contanten kwamen opnemen. J. zou die informatie hebben doorgespeeld aan de overvallers.

De ‘bankmol’ zelf zegt volgens de krant gechanteerd te zijn door twee personen. De mannen die zijn opgepakt in verband met de beroving in Venlo en een geplande overval in Zundert, waren volgens bronnen van plan om nog twee keer toe te slaan: nogmaals in Zundert en één keer in Bodegraven.

