Gronings gas en pensioenen op formatietafel

De partijleiders lieten weten verfrist en met nieuwe inzichten te zijn teruggekeerd naar Den Haag. Aan voorspellingen over een nieuw kabinet wagen ze zich nog altijd niet. ,,Daar kan ik niks over zeggen'', aldus Rutte over of er voor Prinsjesdag een nieuwe regering is. ,,Er zijn nog een paar flinke hobbels te nemen'', zei D66-voorman Alexander Pechtold over de voortgang van de formatie.

De meeste onderhandelaars hielden - net als voor de zomerstop - de kaken stijf op elkaar over de inhoud van de gesprekken. Dat er over Groningen wordt gesproken werd dinsdag al duidelijk, toen bekend werd dat het Staatstoezicht op de Mijnen en de Gasunie aanschuiven aan de onderhandelingstafel in het Johan de Witthuis.

Niet alle onderhandelaars hadden een onbewogen vakantie. Sybrand Buma van het CDA werd vorige week door een auto geschept toen hij op zijn racefiets zat, maar deed woensdag vrij laconiek over het ongeval. ,,Ik ga er geen zaak van maken. Ik leef in ieder geval nog. En de fiets is gerepareerd.''