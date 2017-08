Wisseltruc nepagenten kost stel vakantiegeld

De twee Iraniërs werden tijdens een ommetje vanuit hun hotel in Hoofddorp aangesproken door een 'toerist' die de weg vroeg en geld wilde wisselen, wat het echtpaar weigerde. Vervolgens kwamen twee mannen op het echtpaar aflopen. Ze lieten zogenaamde politiepassen zien en vroegen of de Iraniërs papiergeld bij zich hadden. De 'politiemensen' zeiden het geld te willen controleren op echtheid en stopten het daarna terug in de tas van de vrouw. Later bleek het een wisseltruc te zijn geweest en waren alle bankbiljetten weg.

De politie heeft een signalement verspreid van de drie oplichters. Een van de nepagenten droeg oranje werkkleding, de ander was gekleed in het donkerblauw, maar geen uniform. De neptoerist was een kleine man (1,60 meter) met een Indiaas uiterlijk.