De dierenpartij is woedend nu het Belgische kabinet met documenten zwaait waaruit blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al eind vorig jaar wist van het antiluizengif in de pluimveesector.

’Informatie verzwegen’

„Het lijkt er sterk op dat het kabinet informatie heeft verzwegen”, reageert Kamerlid Esther Ouwehand furieus. „Informatie over de volksgezondheid is niet naar buiten gekomen. Een politiek doodzonde.”

Ouwehand eist vandaag nog een reactie van het kabinet. Zowel staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) als minister Schippers (Volksgezondheid) willen niet reageren op de Belgische verwijten.

Meerderheid

Het is nog onduidelijk of de Partij voor de Dieren een meerderheid achter zich krijgt. Dat is wel nodig voor het terugroepen van de Tweede Kamer.

Woensdagochtend was het Belgische parlement al bijeengekomen voor een spoeddebat. De minister van Landbouw haalde hard uit naar Nederland en kwam met memo’s van de NVWA op de proppen. Daaruit blijkt dat er sinds november 2016 informatie was in ons land over het gebruik van antiluizengif bij kippenboeren.