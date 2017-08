Frans Timmermans is zuinige EU-commissaris

Dat valt op te maken uit uitgavenstaten die woensdag openbaar zijn gemaakt door de Spaanse organisatie Access Info Europa. Die vroeg de onkosten van alle 28 EU-commissarissen over 2016 op. De commissie gaf de eerste twee maanden prijs, toen Nederland het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap bekleedde. In die periode was Timmermans daarom veel in eigen land. De Turkse hoofdstad Ankara was zijn enige verre trip, en kostte inclusief vluchten, hotels en maaltijden 1664 euro.

Volgens het Belgische weekblad Knack, dat de documenten analyseerde, gaf de commissie in januari en februari 2016 totaal 492.249 euro uit aan 261 werkbezoeken in 26 EU-landen en 23 daarbuiten. Per commissaris was dat gemiddeld 17.580 euro. Timmermans zat er met 6.925 euro ver onder, buitenlandchef Federica Mogherini met 96.000 euro dik boven.