Nog 150 gestrande Nederlanders vast op Madeira

De 150 reizigers die hun vakantie via Corendon boekten, zitten nog op het Portugese eiland voor de kust van Marokko. “Normaal kunnen wij ergens een vliegtuig van halen, dat is deze maanden onmogelijk”, zegt een woordvoerder. “We zijn gaan zoeken wanneer we ruimte hebben in onze vloot en de weersomstandigheden zo zijn dat we gegarandeerd kunnen landen. Helaas is dat pas vannacht.”

Dinsdagnacht kwam een 150-tal TUI-reizigers terug. Zij waren met een boot naar het nabijgelegen eiland Porto Santo gebracht, waarvandaan ze naar Schiphol vlogen.

Foto: Google Maps