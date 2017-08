'Jorge Zorreguieta donderdag begraven'

Behalve de koningin en haar Argentijnse familie is ook het koninklijk gezin bij de uitvaart, zo liet het koningspaar zelf na het overlijden via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Wanneer de koning en zijn dochters in Argentinië aankomen, is niet bekend. De RVD zei dinsdag geen nadere mededelingen te zullen doen over de begrafenis, die in besloten kring zal plaatsvinden.

Het gebrek aan betrouwbare informatie heeft er toe geleid dat er door Argentijnse media druk wordt gespeculeerd. Zo werd woensdag nog gemeld dat de begrafenis die ochtend zou plaatsvinden.