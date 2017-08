PowNed’s tv-vluchteling: Ik ben een acteur

Aan de Volkskrant biecht de 23-jarige Tariq Kasem, die ooit wel vluchtte uit Irak, op dat de serie doorgestoken kaart was. Aanvankelijk werkte hij met plezier voor de zender, nadat hij daar via een castingbureau terechtkwam.

Hoewel de zender niet aan de kijker vertelde dat alles geacteerd was, deed Tariq daar zelf niet erg geheimzinnig over. Dat is te zien op zijn Instagram-account, waar Tariq zichzelf duidelijk profileert als acteur.

#tvpersonality #actor #artist #amsterdam #la #newyork Een bericht gedeeld door T A R I Q K A S EM (@tariqkasem) op 18 Okt 2016 om 1:26 PDT

It was a pleasure to work with #pownews. I'm proud to be a refugee. Stay tuned for more. #tariqkasem #refugee #artist #inspiration #writer #hardworking #tv #making Een bericht gedeeld door T A R I Q K A S EM (@tariqkasem) op 1 Okt 2016 om 4:37 PDT

Gebrekkig Nederlands

Tariq deed allerlei ’oer-Hollandse’ dingen, zoals een avondje bingoën, wandelen door de PC Hooftstraat en typisch Nederlands te gaan eten. Alles in gebrekkig Nederlands, terwijl de 23-jarige vluchteling onze taal vloeiend zegt te spreken.

Enkele dagen na de berichtgeving van PowNed over de Syrische jongen van 16 die verdronk in een zwembad, wil Tariq niets meer met de zender te maken hebben. In het stuk schreef een redacteur dat de overleden tiener de andere zwembadgasten 'een vervelende dag' had bezorgd.

’Historisch dieptepunt’

Respectloos, vond zelfs PowNed-voorzitter Dominique Weesie. Ook Tariq is zeer teleurgesteld. „Het niveau is tot een historisch dieptepunt gedaald”, vindt hij. Hoewel hij eerder opkeek naar Rutger Castricum, is de presentator voor de Irakese vluchteling nu van zijn voetstuk gevallen.

De jongen hoopte iets positiefs toe te voegen in de discussie over integratie en inburgering. „Maar het bleek het racisme juist in de hand te werken. Ik voel me gebruikt.”

Volgens de Volkskrant wilde PowNed niet reageren op het verhaal van Tariq.