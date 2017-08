De vrouw probeerde in Turkije de grens met Syrië over te steken, maar werd gepakt voor ze haar bestemming bereikte. Eind vorig jaar werd ze wederom opgepakt, nu op de grens tussen Turkije en Bulgarije, nadat ze op een opsporingslijst was gezet.

Op 19 oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Den Bosch.

Een andere voorwaarde voor haar vrijlating is dat ze zich laat begeleiden door een islamitische theoloog. Ook krijgt ze contactverboden met mensen die op de nationale terroristenlijst staan en mag ze niet bij luchthavens en binnen 2 kilometer van de Nederlandse grens komen.

Lieke S., ook wel Helena S. genoemd, bekeerde zich tot de islam. Ze noemt zich sindsdien Hajet. Donderdag zat ze met een zwarte hoofddoek voor de rechter. De vrouw is onderzocht bij het Pieter Baan Centrum. Zelf zei de welbespraakte vrouw tegen de rechter dat er niets met haar aan de hand is. „Ik ben nog nooit in de war geweest. Ik ben een autonome, creatieve en gelovige vrouw.” S. verblijft momenteel op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. „Als enige vrouw. God verhoede dat er meer komen, want het is er verschrikkelijk.”