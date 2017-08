Kabinet worstelt met reactie eiercrisis

Woensdag kwam informatie uit België dat de vermoedelijke kiem van de internationale fipronilcrisis al eind vorig jaar is ontdekt in Nederland, maar in een eerdere brief aan de Kamer had het kabinet daar nog met geen woord over gerept. Ook heeft de Belgische minister van Landbouw Ducarme gezegd dat Nederland „te lang heeft gewacht” met het doorspelen van informatie.

Daarop klonk het vanuit de Nederlandse ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid dat er een nieuwe brief naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd met de laatste stand van zaken. De Kamer had dat geëist voor donderdagmiddag.

In eerste instantie zag het ernaar uit dat die al woensdagavond zou verschijnen, maar volgens een woordvoerder van minister Schippers (Volksgezondheid) wordt de brief nu op zijn vroegst in de loop van donderdagmiddag verstuurd.