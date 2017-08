NVWA: alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen

In die brief schrijven minister Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) dat het adviserend bureau (BuRO) van de NVWA „met de kennis van nu over de omvang van het gebruik en de aanwezigheid van fipronil in eieren” stelt dat het beter was geweest om na een anonieme tip over het gebruik van de giftige stof in een kippenstal niet alleen een strafrechtelijk onderzoek te starten, maar ook in te grijpen.

De Tweede Kamer had om de brief gevraagd, nadat de Belgische minister Ducarme (Landbouw) woensdag Nederland verweet te lang heeft gewacht met het doorspelen van informatie over de stof die de eiercrisis heeft veroorzaakt.

De Nederlandse bewindslieden hadden eerder deze maand al een chronologie van de gebeurtenissen naar de Tweede Kamer gestuurd, maar daarin niets gezegd over de melding uit november. Daarom eisten meerdere partijen woensdag opheldering.