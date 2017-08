Oud-profvoetballer verdacht van doodslag

Ruud ter H., die in Enschede woont, voetbalde vanaf 2009 drie seizoenen bij FC Emmen. In 2012 werd hij een halfjaar verhuurd aan PEC Zwolle om vervolgens terug te keren bij zijn oude club. Zijn periode bij FC Emmen verliep niet zonder incidenten. Trainer Joop Gall was een tijd lang ontevreden over zijn mentaliteit en inzet, maar na een aantal gesprekken werd dat geschil bijgelegd. Ter H. speelde naast FC Emmen en PEC Zwolle ook voor FC Twente, Cambuur en AGOVV Apeldoorn. In 2013 vertrok hij bij Emmen om bij de amateurs te gaan voetballen.