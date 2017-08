Twee jongens vrij na dodelijke vechtpartij

Na verhoor zijn de vijftienjarige jongen uit Valkenburg en de zeventienjarige jongen uit Schimmert vrijgelaten. Zij worden nog steeds verdacht van betrokkenheid. De derde verdachte, een zeventienjarige jongen uit Valkenburg, zit nog vast.

De confrontatie tussen de 65-jarige man en een groepje jongeren was vorige week donderdagavond op de Salviastraat. De man werd op straat gereanimeerd maar overleed in het ziekenhuis. Op het lichaam van het slachtoffer is sectie verricht. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Na het incident drongen buurtbewoners er bij de gemeente op aan harder op te treden tegen hangjongeren in Valkenburg.