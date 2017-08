Weer noodweer rond Gardameer in Italië

Dat laten twee Nederlanders ter plaatse weten. Omdat veel autoruiten zijn gesneuveld, nemen sommige vakantiegangers het zekere voor het onzekere. Geparkeerde voertuigen worden ingepakt met alles dat er voorhanden is: opblaasdieren, matrassen en handdoeken, zo bewijst bovenstaande foto.

Op verschillende campings zijn bomen omgewaaid. Foto: ravage op een camping in Cavallino, Venetië. Foto: Eigen foto

Hagelstenen als golfballen

Bij de alarmcentrale van de ANWB zijn sinds het noodweer van woensdagavond bijna vijftig meldingen binnengekomen over kapotte ruiten van auto’s en caravans. „Het is erg hevig geweest. Mensen hadden het over hagelstenen zo groot als golfballen”, vertelde de woordvoerster. De hagelstenen vielen volgens de ANWB vooral aan de zuidkant van het meer. Er zijn geen berichten over gewonden.

De klantenservice van schadeherstelbedrijf Carglass kreeg in een paar uur tijd bijna 150 meldingen. Het bedrijf erkent dat een hele opgave zal worden om alle ruiten op tijd te herstellen. Volgens het bedrijf is aankomende zaterdag traditiegetrouw een dag dat veel vakantiegangers weer willen vertrekken, waarbij ze of wisselen van locatie of hun terugreis naar huis beginnen.