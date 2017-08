Burgemeester verlaat Best om woonplaats

PvdA’er Van Aert is sinds 2012 burgemeester in Best. Hij heeft een koophuis in Boxtel en huurt een appartement in Best. Afgelopen zomer was er ophef ontstaan omdat hij zich nooit officieel heeft ingeschreven in Best. Bovendien wil hij definitief terugkeren naar Boxtel. De gemeenteraad eist voor een herbenoeming dat hij in Best blijft wonen.

„Beide standpunten zijn niet verenigbaar. Ik heb daarom besloten om niet voor herbenoeming als burgemeester van Best in aanmerking te willen komen”, schrijft hij.

De benoeming van Van Aert loopt tot 1 september 2018.