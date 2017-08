De brandstofpompen van het tankstation naast de garage werden preventief gekoeld en zijn buiten schot gebleven, aldus de veiligheidsregio.

Omliggende huizen in de Irenestraat zijn ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in een café. Ze krijgen een brief van de veiligheidsregio met nadere informatie over het vrijgekomen asbest. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.