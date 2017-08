Chaos A10 wordt dubbel zo groot

Werd de afgelopen tweeenhalve week rekening gehouden met langere reistijden van een half uur, de komende weken zal dat op bepaalde momenten tot een uur kunnen oplopen.

Sinds 24 juli is een van de belangrijkste snelwegen bij Amsterdam in zuidelijke richting vanaf de afslag Basisweg (S113) tot en met knooppunt Nieuwe Meer hermetisch afgesloten geweest voor het verkeer vanwege een grote onderhoudsbeurt. Zondagavond gaat dit deel weer open, terwijl dan om middernacht het traject in noordelijke richting op slot gaat voor het auto- en vrachtverkeer.

Hinder

„Omdat voor veel mensen de vakantie is afgelopen, zal het drukker worden dan de eerste afsluitingsperiode”, voorziet Mieke Limmen van Rijkswaterstaat (RWS). „Vandaar dat we rekening houden met meer hinder voor het verkeer. We waarschuwden weggebruikers al voor extra reistijd van een half uur, maar als het de komende weken drukker en drukker wordt, hoef ik niet uit te leggen dat het oponthoud ook zal toenemen.”

„Terugkijkend naar de eerste periode zijn we niet ontevreden. We lopen precies op schema en extreem fileleed is uitgebleven, natuurlijk ook doordat er geen grote incidenten hebben plaatsgevonden”, stelt Limmen.

„Wel heeft het onderliggende wegennet enorm veel last gehad van de werkzaamheden. Mensen proberen toch van A naar B te komen en rijden dan dwars door woonwijken heen. Daar zullen we extra alert op zijn en mensen wijzen op de ’ normale’ omleidingsroutes.”

Dat doet Rijkswaterstaat vooral via de A4, A9, A5 en A10 Noord. Limmen: „Op deze wegen blijven de komende weken in de spits bergers en weginspecteurs klaarstaan om bij pechgevallen de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken. Maandag 4 september vóór de ochtendspits, is de A10 West weer volledig toegankelijk en kunnen de dagelijkse 124.000 gebruikers weer doorrijden”, meent Limmen.

Tot die tijd werken er dagelijks honderd mensen om de klus op tijd af te krijgen. „Omdat de verkeersader dwars door de woonwijk loopt, vinden de meeste werkzaamheden van 06.00 tot 20.00 uur plaats. En dat lukt aardig, want inmiddels zijn er al 20 olympische zwembaden vol asfalt weggefreesd en 23.000 ton nieuw zoab aangebracht. Ook is er 3200 m2 bestrating in de berm vervangen en zijn er 40 voegen weggehakt en nieuw aangebracht”, aldus de RWS-woordvoerder.