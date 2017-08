Van Dam uit ongenoegen bij Belgen

De Belgische minister baseerde zich volgens Van Dam bovendien op vertrouwelijke Nederlandse documenten die ook nog openbaar zijn gemaakt. Van Dam en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) reageerden bij Jinek op de fipronil-affaire.

’Goed om samen te werken’

Van Dam heeft verder tegen Ducarme gezegd dat het niet goed is om elkaar te beschuldigen in deze crisis, maar dat het zaak is om goed samen te werken. ,,We hebben ook afgesproken dat we dat vanaf nu ook weer zullen doen''.

Schippers en Van Dam schreven donderdag een brief aan de Tweede Kamer als reactie op de Belgische beweringen. In de brief stond dat de anonieme tip uit november ging over het gebruik van het middel tegen bloedluis in stallen, maar dat over eieren niets bekend was. De tip leidde ook niet tot onderzoek hiernaar.

Het zogeheten Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRo) had naar de tip gekeken en geoordeeld dat er ,,geen acuut gevaar dreigde'' voor de volksgezondheid. Wel zou BuRo ,,met de kennis van nu'' over de omvang van het schandaal inmiddels een andere overweging hebben gemaakt en geadviseerd hebben om ,,handhavingsacties te starten'' en niet alleen strafrechtelijk onderzoek.