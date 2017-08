Politie vindt zwaargewonde man in auto Breda

In Breda is een man door vermoedelijk een misdrijf zwaargewond geraakt. De politie trof hem aan in een auto in de Isenburgstraat en doet onderzoek.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam af op meldingen van buurtgenoten die geschreeuw hoorden. Agenten vonden de man in de auto. Ruiten waren kapot. Ook stonden de deuren en de achterklep open.

Getuigen zagen twee daders wegrijden. De melding kwam rond 23.10 uur binnen. Niet veel later botsten twee auto's op elkaar op de Academiesingel in de Brabantse stad, waarbij inzittenden van één auto op de vlucht sloegen. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden.