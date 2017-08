premium

Neushoorntje ’live’ geboren in Burgers’ Zoo

1 uur geleden

ARNHEM - Bezoekers van de website van Burgers’ Zoo in Arnhem zijn donderdagavond live getuige geweest van de bevalling van neushoorn Izala. Via de webcam was te zien hoe haar kalf werd geboren. De dierentuin is opgetogen over de geboorte.