De Telegraaf onthulde vanochtend dat Nick Hermens, eigenaar van de Brabantse groothandel in chemicaliën Pro-farma, verdachte is. Zijn woning in het Brabantse Mill is gisteren doorzocht. Nu zegt Hermens dat hij de NVWA al in november uitgebreid heeft getipt. „Ik heb de bedrijven ChickFriend en Poultry-vision met naam en toenaam genoemd”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Hermens is verbaasd over de beschuldiging van de NVWA dat hij betrokken zou zijn bij de handel in het middel fipronil. Hij werkt al weken mee met het onderzoek, zo laat hij weten vanaf zijn vakantieadres. Ook waarschuwde hij naar eigen zeggen de NVWA dat Patrick R. van Poultry-vision illegale middelen gebruikte.