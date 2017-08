België en Nederland ruziën over eiercrisis

In het televisieprogramma Jinek zei Van Dam donderdagavond dat hij tijdens een telefoongesprek met de Belgische bewindsman duidelijk heeft gemaakt dat er destijds geen sprake was van het gif in de eieren, omdat toen alleen gemeld was dat het in de stallen is gebruikt.

Volgens Van Dam heeft de Belgische landbouwminister het Belgische parlement dan ook verkeerd ingelicht hierover.

Maar de woordvoerder van Ducarme laat weten dat er geen sprake van is dat de minister in datzelfde telefoongesprek op zijn schreden is teruggekeerd. Sterker nog, volgens de voorlichter heeft de minister op zijn beurt zíjn ongenoegen geuit over de Nederlandse gang van zaken. Van excuses was geen sprake.

De Belgen blijven er bovendien bij dat hun lezing over de ontwikkelingen met fipronil de juiste is en dat Nederland laks is geweest in de informatieverstrekking daaromtrent.